Braida: "Il Milan è alla ricerca di una sua identità. Su Gimenez..."

In merito al momento del Milan, l'ex dirigente rossonero Ariedo Braida ha spiegato al Corriere della Sera (ed. Milano): "Il Milan è alla ricerca di una sua identità. Vince la Supercoppa e poi si inceppa. Non ha equilibrio e continuità. Leao? Ha tutte le carte per essere determinante, ma finora non ha avuto costanza. Se Gimenez risolverà i problemi? Me lo auguro, ma non è facile per un attaccante avere lo spessore da Milan. Vestire questa maglia è dura".

Questo il programma completo della 23^ giornata di Serie A:

23ª GIORNATA

31/01/2025 Venerdì 20.45 Parma-Lecce 1-3

01/02/2025 Sabato 15.00 Monza-Hellas Verona DAZN

01/02/2025 Sabato 15.00 Udinese-Venezia DAZN

01/02/2025 Sabato 18.00 Atalanta-Torino DAZN

01/02/2025 Sabato 20.45 Bologna-Como DAZN/SKY

02/02/2025 Domenica 12.30 Juventus-Empoli DAZN

02/02/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Genoa DAZN

02/02/2025 Domenica 18.00 Milan-Inter DAZN/SKY

02/02/2025 Domenica 20.45 Roma-Napoli DAZN

03/02/2025 Lunedì 20.45 Cagliari-Lazio DAZN/SKY