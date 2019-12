Braida: "Il Milan sarà sempre grande"

Ariedo Braida, ex dirigente rossonero, ha parlato a Milan TV dei segreti della squadra degli Immortali: "È una magia, un’alchimia a volte che allenatore, società, dirigenti, giocatori creano un connubio perfetto, quest’alchimia perfetta che ha permesso di creare una grande squadra che resterà per sempre. Il calcio è passione, la passione muove il mondo. Io spero e mi auguro che il Milan torni grande. Il Milan sarà sempre grande: avrà qualche momento di flessione, ma è la storia, e la storia non può cambiare. La storia e il passato aiuteranno tutti a fare cose migliori per il futuro".

Ariedo Braida and Carlo Ancelotti talk about the secrets behind our greatest team ever



