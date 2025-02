Braida: "Leao ha tutte le carte per essere determinante, ma finora non ha avuto costanza"

In merito al momento del Milan, l'ex dirigente rossonero Ariedo Braida ha spiegato al Corriere della Sera (ed. Milano): "Il Milan è alla ricerca di una sua identità. Vince la Supercoppa e poi si inceppa. Non ha equilibrio e continuità. Leao? Ha tutte le carte per essere determinante, ma finora non ha avuto costanza. Se Gimenez risolverà i problemi? Me lo auguro, ma non è facile per un attaccante avere lo spessore da Milan. Vestire questa maglia è dura".

Questo il programma completo della 23^ giornata di Serie A:

23ª GIORNATA

31/01/2025 Venerdì 20.45 Parma-Lecce 1-3

01/02/2025 Sabato 15.00 Monza-Hellas Verona DAZN

01/02/2025 Sabato 15.00 Udinese-Venezia DAZN

01/02/2025 Sabato 18.00 Atalanta-Torino DAZN

01/02/2025 Sabato 20.45 Bologna-Como DAZN/SKY

02/02/2025 Domenica 12.30 Juventus-Empoli DAZN

02/02/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Genoa DAZN

02/02/2025 Domenica 18.00 Milan-Inter DAZN/SKY

02/02/2025 Domenica 20.45 Roma-Napoli DAZN

03/02/2025 Lunedì 20.45 Cagliari-Lazio DAZN/SKY