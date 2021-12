Braida sul Milan: "Ottimo lavoro di Maldini. Senza coppe il Milan vincerà lo scudetto"

Ariedo Braida, ex dirigente rossonero, ha rilasciato queste dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport sul Milan e sulla corsa scudetto: "Da quello che vedo, Maldini e il suo staff stanno lavorando molto bene. Nonostante le difficoltà che hanno, è un lavoro ottimo. Il Milan in questo momento è secondo, ma penso che senza le coppe europee vincerà il campionato. Tutti dicono Inter, io dico Milan. E non perché ci ho lavorato per una vita intera. Ha vissuto alti e bassi ultimamente, ma ripartirà. La zona del campo in cui c’è necessità la si misura in questa maniera: quanti gol ha preso il Milan? Se non erro ha la sesta difesa del campionato, giusto? Ha subito un po’ troppo, per questo un ritocco da quella parti lo vedrei utile. Conosco una persona che lavora in Francia e mi ha parlato molto bene di Botman del Lilla. Potrebbe essere un buon profilo, ha le giuste credenziali".