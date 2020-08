Braida sul suo futuro: "Nessuno del Milan mi ha contattato"

Intervistato da L'Eco di Bergamo, Arideo Braida, ex dirigente rossonero, ha commentato così le voci su un suo possibile ritorno al Milan: "Nessuno del Milan mi ha contattato. Dopo Barcellona, dovevo andare in Turchia, ma alla fine non se n'è fatto niente. Se Berlusconi e Galliani mi richiamano al Monza? No, a loro devo tutto ma so che hanno già tali competenze da non avere bisogno di me".