Brescia, il Monza di Berlusconi pensa a Matri per l'attacco

Nonostante le poche occasioni avute in questo inizio di stagione con la maglia del Brescia, Alessandro Matri fa gola a diversi club ambiziosi, soprattutto delle categorie inferiori. Il Monza, in particolare, starebbe pensando all'ex Milan per rinforzare il reparto offensivo: il club di Berlusconi, primo nel Girone A di Serie C, vuole un attaccante esperto e capace di fare la differenza anche in cadetteria. Lo riporta Sky Sport.