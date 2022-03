Brescia nel caos: partita la PEC con l'esonero di Inzaghi. Arriva Corini

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nuovi colpi di scena in casa Brescia, riguardanti quest'oggi l'allenamento della squadra, che pareva dover esser diretto da mister Filippo Inzaghi. Al quale pare esser stata data ufficiale comunicazione dell'esonero: al netto del ricorso al Collegio Arbitrale dove farà valere la clausola che ne impedisce l'allontanamento (se il Brescia è entro l'ottavo posto in classifica, e ora è quinto), il mister, a PEC ricevuta, potrà non presentarsi senza correre il rischio - come riporta bresciaingol.com - di essere denunciato per inadempimento contrattuale.

Del la società, come si legge sul citato sito, è intenzionata a far dirigere a Eugenio Corini l'allenamento odierno, fissato alle 15:00 a Torbole Casaglia, ma per far si che questo avvenga, è necessario "che per quell’ora sia tutto a posto con il Lecce e che il Settore Tecnico dia l’ok al tesseramento". E' infatti proprio il Settore Tecnico a doversi coordinare con Lega e Federcalcio, accettando l’esonero di Inzaghi per poi ricevere e vidimare il tesseramento di Corini.