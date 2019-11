Brescia, tensione Grosso-Balotelli: l'attaccante interrompe l'allenamento

Clima che rimane elettrico in casa Brescia, a maggior ragione dopo il difficilissimo esordio in panchina di Fabio Grosso (0-4 casalingo contro il Torino due settimane fa), con i rapporti tra il tecnico e Mario Balotelli particolarmente tesi. Oggi il giocatore ha abbandonato il campo prima della fine dell'allenamento, su invito del tecnico che non ha visto nel suo approccio la voglia giusta, stando a quanto rivela BresciaOggi. Ennesimo segnale di malessere dopo il cambio a fine primo tempo nella sfida coi granata e l'assenza di SuperMario nell'amichevole dello scorso weekend.