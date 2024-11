Brescianini: "Vicino al Napoli ma l'Atalanta è stata più decisa. Scelta più giusta per me"

Marco Brescianini, prodotto del settore giovanile del Milan, è arrivato all'Atalanta dopo un lungo percorso pur essendo nato a Calcinate, a due passi da Zingonia. Il classe ’99 ha parlato a L'Eco di Bergamo di questa nuova fase della carriera: "Non c’è un percorso unico nel calcio, ognuno deve trovare il proprio. Io sapevo che avevo bisogno di migliorare e crescere, quindi ho colto ogni occasione per tirare fuori il meglio di me, anche nei momenti più difficili".

Dal quasi accordo col Napoli all'Atalanta: "Con il Napoli eravamo davvero avanti, ma poi l’Atalanta ha fatto un passo deciso. Mi hanno fatto capire quanto credessero in me, ed è stata una scelta naturale. Sono felicissimo di essere qui e convinto di aver preso la decisione migliore per la mia crescita. L’Atalanta è sempre stata nei miei pensieri. Ho sempre ammirato questa società per l’organizzazione e i traguardi raggiunti. È speciale essere vicino a casa".

Un ruolo da definire: "Sono un centrocampista con caratteristiche offensive, ma qui non esistono ruoli fissi. Devi saper interpretare ciò che la squadra richiede in ogni momento. Mi trovo bene dal centrocampo in avanti, ma sono pronto a fare ciò che serve per il bene del gruppo. Credo sia un vantaggio, nel calcio moderno è fondamentale essere duttile e adattabile. Giocare in più ruoli ti rende più utile alla squadra e aumenta le tue opportunità di scendere in campo".