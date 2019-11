Brocchi: "Ho allenato il Milan in un momento complicato, non avevo la bacchetta magica"

Ai microfoni di Sportitalia ha parlato l’allenatore del Monza Christian Brocchi. Il tecnico dei brianzoli ha fatto riferimento anche alla sua precedente esperienza sulla panchina del Milan ed alle accuse che gli sono stato mosse di avere un rapporto privilegiato con Berlusconi: “Non ho nessun rimpianto. Ho allenato il Milan in un momento complicato ma non avevo la bacchetta magica. Tutti mi definivano 'cocchino' di Berlusconi e Galliani ma, a differenza dei miei ex compagni che sono andati in panchina, sono l'unico ad aver allenato senza contratto, se non quello di allenatore della Primavera. Altri hanno avuto il biennale dopo poche partite. Questa è una cosa che non ho mai detto. Mi hanno ferito le critiche a priori ma la gente non sa".