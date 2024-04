Brocchi: "Milan condizionato dagli infortuni. Europa League obiettivo prestigioso"

Cristian Brocchi, ex giocatore e allenatore rossonero, ha rilasciato queste parole a SkySport24 sul Milan di Stefano Pioli: "All'inizio ha avuto tanti infortuni che hanno condizionato il rendimento dei rossoneri in Champions League e in campionato. Ora che ha quasi tutti a disposizione il Milan sta dimostrando di essere una squadra che poteva giocarsela in tutte e due le competizioni. Purtroppo così non sarà, ma ha ancora l'Europa League che è un obiettivo prestigioso. La speranza è che possa arrivare fino in fondo".

Questi i numeri da calciatore di Brocchi con la maglia del Milan:

PRESENZE TOTALI: 161

MINUTI IN CAMPO: 8823'

GOL: 6

AMMONIZIONI: 14

ESPULSIONI: 2

PALMARES: due Champions League, un Mondiale per Club, uno Scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana e una Supercoppa europea.