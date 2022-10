Brutta disavventura per Van Bommel: vittima di una tentata rapina a mano armata

Fonte: tuttomercatoweb.com

Brutta disavventura per Mark van Bommel. L'ex Milan e Bayern Monaco, oggi tecnico dell'Anversa, è riuscito a sfuggire ad un tentativo di rapina. Come riporta il quotidiano Gazet von Antwerpen, un uomo armato ha teso un'imboscata a van Bommel nel parcheggio sotterraneo del suo appartamento. Una volta entrato nel garage con la sua auto, il rapinato gli ha intimato di scendere dall'auto. Van Bommel ha subito ingranato la retromarcia ed è fuggito con la sua auto, schiantandosi su un auto parcheggiata. L'allarme ha fatto scappare il rapinatore, le indagini sono già in corso.