Buriani: "Paqueta? Contro il Genoa era molto più all'interno del gioco, ha tutti i requisiti per diventare importante in questa squadra"

Intervenuto a Radio Sporitva, Ruban Buriani, ex giocatore rossonero, ha commentato così il momento del Milan e di Paquetà: "La squadra è in crescita. La vittoria contro il Genoa dà morale e avvicina all'obiettivo stagionale. Paqueta? Contro il Genoa era molto più all'interno del gioco. Ha buonissime qualità tecniche, si vede che c'è la stoffa, ha tutti i requisiti per diventare importante in questa squadra. Lui fa spettacolo".