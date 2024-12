Cafu: "Fonseca merita tempo e fiducia. Il problema del Milan è la continuità"

Marcos Cafu, ex terzino rossonero, è convinto che il Milan può rientrare ancora in corsa per lo scudetto: "È in dubbio che mi aspettavo di più sia dal Milan che dalla Roma. Però manca ancora più di mezzo campionato, per me i rossoneri possono tornare in corsa, specialmente dovessero vincere stasera" le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

Il brasiliano ha poi continuato: "Io penso che il Milan abbia una rosa per vincere. Il Milan ha giocatori molto forti come Leao, Reijnders, Theo Hernandez, Maignan, Morata e altri. Ha vinto alla grande contro Inter e Real Madrid e non può essere stato un caso. Semmai il problema è un altro, vale a dire la continuità. È tutta una questione di mentalità. A livello tattico il lavoro dell’allenatore si vede, ma a volte è mancato l’atteggiamento giusto. E non è un caso che, pur in un periodo in cui i tifosi del Milan sono molto critici, Fonseca non è nel mirino. Merita tempo e fiducia".