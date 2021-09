Cagliari, Bellanova: "Sono tornato in Italia perché voglio rimettermi in gioco"

Il terzino Raoul Bellanova, ex Milan, ha deciso negli ultimi giorni di agosto di ripartire da Cagliari. Questa la sua prima intervista rilasciata al canale ufficiale del club rossoblù: "Sono molto contento, ringrazio la società, il direttore e i compagni che mi hanno accolto benissimo. Sono tornato in Italia perché voglio rimettermi in gioco e credo questa sia la piazza ideale per farlo. Ho iniziato ad allenarmi con la squadra e le sensazioni sono positive, ho incontrato grandi giocatori in campo ma anche fuori dal campo", ha detto Bellanova che prosegue. "Le mie caratteristiche sono sicuramente la grande velocità, l'abilità nell'uno contro uno. Ma ho anche tanto da migliorare e sono sicuro che qui c'è l'ambiente giusto, anche il mister mi aiuterà in questo. Proverò ad apprendere il più possibile dai giocatori più esperti".