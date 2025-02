Calabria arriva a Bologna: "Sono qui per rilanciarmi"

(ANSA) - BOLOGNA, 11 FEB - Giorno di presentazione, a Casteldebole, per Davide Calabria. L'ex capitano del Milan è il nuovo terzino destro del Bologna. Arrivato in prestito, con contratto in scadenza al 30 giugno, per il futuro si vedrà. La priorità è il presente dopo la fine tormentata di una storia lunga 11 anni con il Milan: "Sono qui per rilanciami dopo il triste addio al Milan". Non era previsto l'addio a gennaio, ma il litigio con Conceicao dopo il match con il Parma ha fatto precipitare le cose: "E' stata una scelta maturata con il passare dei giorni e alla fine il fatto che io sia qui è stata la cosa più giusta e logica per tutti. Abbiamo affrontato la cosa in maniera matura.

Ho scelto questa piazza perché c'è potenziale, la squadra è ambiziosa e lavora tanto. Penso possa aiutarmi a fare una buona stagione da qui al termine e penso che io posso aiutare questa squadra a crescere. Ci vedo qualcosa di bello e la poi la nazionale è ancora nei miei pensieri: voglio rilanciarmi". A Bologna Calabria arriva anche nel segno di Mihajlovic: "Sinisa fu il primo a lanciarmi, gli sarò sempre grato". E il futuro? Vediamo prima come andrà sul campo, poi ne parleremo al momento opportuno". (ANSA).