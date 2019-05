Calcio2000 - De Sciglio: "Al Milan ho subito tante critiche che mi hanno fatto male. Che emozione l'esordio in Champions"

Intervistato da Calcio 2000, Mattia De Sciglio, terzino della Juventus, è tornato a parlare dei suoi anni al Milan. Ecco le sue dichiarazioni:

A soli 18 anni, fai il tuo esordio in Champions League…

“Mi ricordo perfettamente di quella partita. Prima dell’inizio della sfida con il Viktoria Plzen, Abate, che era il titolare in quel Milan, aveva sentito un fastidio. Mi è stato chiesto di prepararmi e io così ho fatto. Mi sono scaldato tantissimo e, quando sono entrato, a pochi minuti dalla fine, ero già stanchissimo. È stata una grandissima emozione. Avevo lo stomaco in subbuglio”.

Sei rimasto al Milan per sei anni. Il momento più bello e quello più difficile?

“Di momenti belli ce ne sono stati tanti. Oltre all’esordio in Champions League, dico la prima in Serie A e quella con la Nazionale. Anche fare la Confederation Cup è stata una grande emozione. Momenti difficili? Il secondo anno ho avuto un po’ troppi problemi fisici e direi l’ultimo periodo in rossonero in cui ho subito tante critiche che mi hanno anche fatto male. Forse non me l’aspettavo, visto che ci ho messo sempre tutto me stesso”.

Critiche che ti hanno fatto maturare…

“Sicuramente, grazie a quelle critiche, ho fatto un grande lavoro su me stesso e sono cresciuto tanto”.