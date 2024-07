Calendario, il ritorno di Nesta a San Siro contro il Milan sarà all'ultima giornata

Nella giornata di ieri è stato sorteggiato il calendario della Serie A Enilive 2024/2025. Come sempre c'era grande attesa, specialmente nell'individuare partite importanti come big match o altri incontri particolari. Per Alessandro Nesta, per esempio, ci sarà il ritorno a Milano da avversario del Milan. Per affrontare il suo passato a San Siro, Nesta dovrà attendere la fine del campionato. Infatti la sfida tra Milan e Monza è in programma all'ultima giornata di campionato. A onor del vero a San Siro si incroceranno le due squadre il prossimo 10 agosto per la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi.

Di seguito ecco quando saranno gli incroci ufficiali tra il Milan e Monza, quindi tra il Milan e Nesta, nel corso del prossimo campionato di Serie A:

11^ giornata - Monza-Milan - 3 novembre 2024

38^ giornata - Milan-Monza - 25 maggio 2025