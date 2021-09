Calhanoglu: "Grande rispetto per Ibra. Io darò il meglio per l’Inter e lui per il Milan"

Nella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Hakan Calhanoglu ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic, suo ex compagno di squadra al Milan: "Per lui nutro grande rispetto perché è un grande giocatore e una grande persona e ho trascorso con lui tanto tempo. Detto questo, io darò il meglio per l’Inter e lui per il Milan. E’ un derby e nessuno vuole perdere".