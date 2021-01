Calvario finito per Van Ginkel: l'ex Milan torna in campo dopo 32 mesi di inattività

Può una sconfitta far sorridere? La risposta è sì, se quella partita ha segnato il ritorno in campo di un ragazzo sfortunato. Dopo ben 32 mesi sembra essere finito il calvario di Marco van Ginkel: l'ex centrocampista del Milan, di proprietà del Chelsea ma attualmente al PSV, ha riassaporato ieri sera la gioia di giocare a calcio: è entrato a 3 minuti dalla fine nella sfida contro l'AZ, persa per 3-1. Poco importa, perché quello che contava era rimettersi in gioco dopo una serie incredibile di interventi chirurgici, che lo avevano costretto ai box dal lontano 6 maggio 2018 (quando vestiva proprio la maglia del PSV). Più di due anni e mezzo, la gioia non è descrivibile: "Sono molto orgoglioso dei miei primi minuti dopo così tanto tempo. Sono stato fuori a lungo, ho fatto tante operazioni, non potevo giocare, quindi sono felice di essere tornato. Ovviamente è stato un periodo complicato, ho avuto molti momenti positivi ma quelli negativi forse sono stati anche di più. È stato complicato, anche dal punto di vista mentale, mi passavano tante cose per la testa. Quindi è bellissimo essere tornato in campo, anche se per pochi minuti e in occasione di una sconfitta”.