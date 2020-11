Capello al CorSport: "Ibra fuoriclasse assoluto, è un gigante del calcio"

Fabio Capello, nella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato così di Ibrahimovic: "Mi limito semplicemente a ripetere che siamo al cospetto di un fuoriclasse assoluto. Un gigante del calcio. Lo volli con me alla Juventus, può immaginare dunque la mia stima nell’uomo e nel calciatore. Perché se a trentanove anni sei ancora in grado di fare la differenza in questo modo, allora alle doti professionali devi indiscutibilmente aggiungere quelle umani. Ibra è incontentabile. E questa sua natura serve anche ai suo compagni, perché stabilisce un principio d’emulazione".