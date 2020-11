Capello al CorSport: "Il Milan non è primo in classifica per caso"

Intervistato dal Corriere dello Sport, Fabio Capello, ex tecnico milanista, ha commentato così il primo posto in classifica del Milan di Pioli: "Se i rossoneri sono primi per caso? Ovviamente no. Ha un centrocampo di contenuti, ci sono la corsa e i piedi buoni, quindi la possibilità di palleggiare e di avere dinamismo. Possono arrivare al gol con vari uomini e quindi hanno una imprevedibilità che amplifica la loro pericolosità".