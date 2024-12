Capello avverte il Milan: "Attento a punizioni e angoli, la Roma è forte lì..."

Domani si gioca Milan-Roma a San Siro e in vista di questa sfida La Gazzetta dello Sport ha intervistato Fabio Capello, ex tecnico di entrambe le squadre. Ecco il suo pensiero su quale potrebbe essere il duello chiave della gara: "Ritengo che il Milan debba fare molta attenzione sui calci di punizione e sugli angoli perché lì la Roma è forte, mentre il Milan ha qualche problema. Quindi Fonseca deve mettere a posto queste cose qui e poi nella fase offensiva dovrà cercare più velocità e meno passaggi laterali".

In merito invece ai suoi ricordi più belli al Milan e alla Roma, Capello ha spiegato: "Ce ne sono tanti, da ambo le parti. Le posso però dire quello più brutto: una finale di Coppa Italia a San Siro con la Roma dove Rivaldo fece il fenomeno (era il 2003, ndr). Finiamola così: sarebbe bello sia per i milanisti sia per i romanisti rivedere quel Milan e quella Roma lì".