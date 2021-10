Capello: "Donnarumma è stato irriconoscente verso il Milan, doveva comportarsi diversamente"

Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha parlato così al Corriere dello Sport di Gigio Donnarumma che ha chiesto di non essere fischiato stasera a San Siro in occasione di Italia-Spagna di Nations League: "Spero che sia accontentato, perché è un giocatore della Nazionale che ha dato un contributo fondamentale per il titolo europeo. Ma mi lasci dire una cosa: Donnarumma è stato irriconoscente verso il Milan, andando al Psg. Per tutto ciò che il club aveva fatto per lui e la famiglia quando era ragazzino, avrebbe dovuto comportarsi diversamente".