Capello: "Ibra punto di riferimento, ieri ho visto un Milan timoroso"

Ai microfoni di Radio Anch'io Sport, sulle frequenze di Radio Uno, Fabio Capello ha parlato così del Milan: "Ibrahimovic è un giocatore importante ed è un punto di riferimento per tutta la squadra. Quando c'è lui in campo i difensori sono tutti concentrati a fermarlo e per gli altri c'è più spazio. Ho visto un Milan timoroso ieri, manca la personalità per giocare a San Siro".