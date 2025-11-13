Capello: "Il Milan ha preso più gol nelle ultime partite? È venuto a mancare il filtro a centrocampo. Ricci ha fatto la sua parte, ma non è Rabiot che difende e ribalta"

In merito al lavoro di Max Allegri sulla panchina del Milan, l'ex tecnico rossonero Fabio Capello ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Lui non segue quelli che parlano di calcio moderno e 'diverso'. La sua intelligenza è far giocare la squadra secondo gli uomini che ha. Quelli che copiano i sistemi senza avere i giocatori vanno a sbattere.

Il Milan ha preso più gol nelle ultime partite? È venuto a mancare il filtro a centrocampo. Ricci ha fatto la sua parte, ma non è Rabiot che difende e ribalta. Anche Fofana ha avuto delle amnesie, per quanto sia diventato molto bravo a inserirsi. Solo che poi la mira... Se ha ragione Allegri quando dice che lo scudetto arriva se prendi non più di 25 gol? Ne puoi prendere anche di più, ma devi anche farne molti di più. Il Milan ne ha subiti 9, di cui ben sei li ha presi da Cremonese, Pisa e Parma. Che se ne prendevi uno, in teoria era già troppo...".

