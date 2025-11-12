Ex Milan, tanti auguri a Ignazio Abate che oggi compie 39 anni
MilanNews.it
Ignazio Abate, ex giocatore rossonero ed ex allenatore della Primavera milanista, festeggia oggi il compleanno, spegnendo 39 candeline. Anche il club di via Aldo Rossi ha voluto fargli auguri con un post su Instagram: "Have a brilliant day, Ignazio!".
Da calciatore, Abate ha indossato la maglia del Diavolo 306 volte, segnando tre reti, e ha vinto uno scudetto (2010-2011) e due Supercoppe italiane (2011 e 2016).
Pubblicità
Gli ex
Siamo fermi a Carlos Bacca. Statistica incredibile. A gennaio attaccante funzionale. Da dimenticare David e Lewandowskidi Carlo Pellegatti
Le più lette
4 Milan, Ibra vuole Lewandowski: ci sono già stati dei contatti con il suo agente (è lo stesso di Nkunku). Le ultime dalla Spagna
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Brambati: "Allegri mi ha detto cose interessanti su Leao. A gennaio bisogna aggiungere due giocatori"
Antonio VitielloA breve il vero Milan. Cosa chiede Allegri alla squadra. Rinforzi a gennaio necessari
Pietro MazzaraIncazzarsi è lecito. Gennaio: il mercato serve. Lewandowski? Il punto. Nkunku, Gimenez, Morata: ad oggi, quanti soldi spesi male per la punta
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com