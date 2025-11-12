Ex Milan, tanti auguri a Ignazio Abate che oggi compie 39 anni

vedi letture

Ignazio Abate, ex giocatore rossonero ed ex allenatore della Primavera milanista, festeggia oggi il compleanno, spegnendo 39 candeline. Anche il club di via Aldo Rossi ha voluto fargli auguri con un post su Instagram: "Have a brilliant day, Ignazio!".

Da calciatore, Abate ha indossato la maglia del Diavolo 306 volte, segnando tre reti, e ha vinto uno scudetto (2010-2011) e due Supercoppe italiane (2011 e 2016).