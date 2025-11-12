Ambrosini deluso da Nkunku: "Mi aspettavo di più, mi sembra ancora un po’ spaesato"

Massimo Ambrosini, ex giocatore rossonero, ha rilasciato queste parole alla Gazzetta dello Sport su Christopher Nkunku che è ancora a quota zero gol in questo campionato: "Se mi aspettavo di più? Se devo essere sincero, non posso che rispondere sì, soprattutto perché sono un grande estimatore di Nkunku.

Ha le sue attenuanti: ha giocato comunque poco e da centravanti che non è propriamente il suo ruolo, è arrivato non al top della forma. Però, dopo il gol con la Francia nell’ultima sosta per le nazionali e con gli infortuni in attacco al Milan, mi aspettavo un’accelerata. Invece, mi sembra ancora un po’ spaesato".

