Bressan racconta: "A Milanello sbagliai spogliatoio, trovai Sacchi, Van Basten e Maldini: che emozione!"

Mauro Bressan, ex giocatore cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Milan, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha dichiarato: "Cosa avrei fatto se non avessi fatto il calciatore? Avrei lavorato nel ristorante dei miei genitori, a Moriago della Battaglia. A loro devo tutto. Poi a 17 anni arrivai a Milanello, sbagliai spogliatoio ed entrai in quello della prima squadra. Era il 1988, c’erano Van Basten, Rijkaard, Maldini, Sacchi, tutti. L’emozione più grande della mia vita".

Su Massimiliano Allegri, incrociato ai tempi del Cagliari, Bressan ha invece raccontato: "Mi portò a scommettere sui cavalli: li conosceva tutti. E ci raccontò anche la storia di quando non si presentò all’altare il giorno del suo matrimonio. Quando gli chiedemmo come mai lui spiazzò tutti: 'A me non andava più di sposarmi'".

