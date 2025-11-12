Ambrosini non ha dubbi su Rabiot: "E' insostituibile in questo Milan"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha parlato così di Adrien Rabiot: "Premessa: per me Ricci da mezzala ha fatto bene. Però Rabiot è Rabiot e per certi versi è insostituibile in questo Milan. La sua assenza si è fatta sentire per forza. Cosa ha di speciale il francese? Lo spessore internazionale, l’esperienza, la capacità di leggere i momenti della partita. E ovviamente la gamba: Rabiot è in grado di coprire il campo come pochi centrocampisti in Italia.

Rabiot sarebbe servito contro Pisa e Parma? Sicuramente, anche se poi, analizzando i gol subiti, nascono più da errori o disattenzioni individuali. Rabiot è il classico giocatore che ti aiuta a stare sul pezzo, a non essere superficiale".

