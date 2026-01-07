Il Newcastle vince nonostante le follie di Thiaw: rigore concesso e gol regalato

Brutta serata per Malick Thiaw nella super vittoria in rimonta del Newcastle contro il Leeds: i Magpies la ribaltano al minuto 102 con Barnes, ma Thiaw è stato protagonista in negativo con due gol regalati.

Il primo è quello che apre le danze: perde palla in posizione centrale davanti la difesa con un controllo goffo ed impacciato che porta al gol di Aaronson, poi concede il rigore che trasforma Calvert-Lewis a fine primo tempo, quello del momentaneo 1-2, con un tocco di braccio in seguito ad un movimento innaturale. 