Musah sta ritrovando il campo: mezz'ora nella vittoria con la Roma

vedi letture

Si riporta di seguito lo score del calciatore in prestito dal Milan nelle ultime partite giocate nel suo attuale club o con la sua Nazionale:

YUNUS MUSAH (Atalanta)

Partita dura ma partita vinta dall'Atalanta che strappa tre punti in casa alla Roma (1-0) e frena la corsa dei giallorossi ai piani alti della classifica: per Yunus Musah, che con Palladino sta ritrovando il campo, panchina iniziale e ingresso al 60° minuto al posto di Zalewski per dare il suo apporto sulla fascia nell'ultima mezz'ora della gara.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 26 milioni + percentuale su rivendita

Presenze: 14

Reti: 0

Assist: 1