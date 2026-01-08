Dugarry attacca De Zerbi: "Non capisce niente, è sopravvalutato"

Intervenuto a RMC Sport, Christophe Dugarry, ex attaccante del Milan, ha speso dure parole nei confronti di Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Marsiglia: "La sconfitta con il Nantes? Non si rendeva conto che la sua squadra non avrebbe avuto energie. Tu sei l’allenatore dell’OM. Non so cosa stia facendo, è completamente perso, non capisce niente. Ti dice che deve diventare uno psicologo. Smettila con la psicologia, amico! Hai sette assistenti, diventa un allenatore, è tutto ciò che ti chiediamo.

Gli è stata data l’opportunità, e anch’io ci credevo, di diventare un allenatore migliore, ma non va avanti. È sopravvalutato, ha sempre allenato solo squadre mediocri. E mese dopo mese sta dimostrando di essere solo un allenatore mediocre. Il Marsiglia ha bisogno di qualcuno che capisca di calcio, qualcuno che abbia altre intuizioni dal punto di vista tattico”.