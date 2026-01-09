Lollo Colombo fa male (ancora) al Milan: "Segnare qui ha un valore speciale"

Per la seconda volta nella sua ancor giovane carriera, Lorenzo Colombo ha segnato un gol contro il Milan. Il centravanti classe 2002, cresciuto fin dall'età di 6 anni nel settore giovanile rossonero e formalmente ancora di proprietà del club perché in prestito quest'anno al Genoa, ha aperto le marcature della sfida di ieri sera a San Siro per il Grifone, bruciando Gabbia e segnando il suo primo gol da ex a San Siro. Il secondo gol consecutivo in campionato per Colombo, premiato anche come MVP della sfida dalla Lega Serie A.

Allo stesso tempo un gol dal significato molto particolare per il giovane attaccante che è legatissimo alla squadra che lo ha cullato e lo ha fatto crescere fino al professionismo, tanto da non esultare e da fare dichiarazioni al miele nel post gara. Sui suoi canali social, Colombo ha sottolineato l'importanza del gol per sè e per la squadra: "Sapete benissimo quanto conti per me questa partita. Segnare qui, in questo stadio, ha un valore speciale. Volevamo la vittoria, ma portiamo a casa un punto fondamentale. Ci vediamo lunedì per un’altra battaglia a casa nostra".