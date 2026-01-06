Ex Milan protagonisti del mercato: Lazio e Fiorentina su Maldini e Brescianini

Questi primi giorni di mercato invernale vedono protagonisti diversi ex rossoneri: in questi giorni sono finiti nel mirino di Lazio e Fiorentina Daniel Maldini e Marco Brescianini, attualmente entrambi giocatori dell’Atalanta.

Riporta Gianluca Di Marzio che la Lazio ha offerto un prestito con diritto di riscatto da 10 milioni di euro, che diventa obbligo in caso di Europa per Maldini, mentre la Fiorentina ha proposto alla Dea un prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza per il centrocampista.