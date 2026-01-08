La Fiorentina ha chiuso per l'arrivo dell'ex Milan Brescianini dall'Atalanta
(ANSA) - FIRENZE, 08 GEN - Manca ancora l'ufficialità, ma la Fiorentina ha praticamente chiuso l'acquisto con l'Atalanta di Marco Brescianini, 26 anni fra pochi giorni, una trattativa nell'aria da giorni. Il centrocampista approderà in prestito oneroso con diritto di riscatto, che diventerà obbligatorio in caso di conquista della salvezza. In questo caso per Brescianini sarà pronto un contratto fino al 2030. Si tratta del secondo acquisto dopo quello di Manor Solomon in questo inizio del mercato invernale in attesa che arrivi, dalla prossima settimana, il neo responsabile dell'area sportiva Fabio Paratici ancora in trattativa con il Tottenham per definire la rescissione del proprio accordo.
Nel mirino della Fiorentina figurano altri obiettivi per la difesa (fra i nomi circolati quelli di Coppola, Becaos, Dragusin, Baschirotto) ma anche per gli altri reparti: Fabbian e Dominguez del Bologna, Baldanzi della Roma, Boga del Nizza, Luvumbo del Cagliari. Previste anche alcune cessioni: fra i viola con la valigia in mano Dzeko, Richardson, Nicolussi Caviglia, Kouamé, uno tra Marì e Ranieri. (ANSA).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan