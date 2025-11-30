Capello: "Maignan è una garanzia, Nkunku merita fiducia. E Bartesaghi..."

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha commentato così la vittoria del Milan contro la Lazio: "Se Modric ha vissuto per la prima volta una serata poco esaltante, ci hanno pensato Maignan e Leao a prendere per mano la squadra conducendola al successo che vale la notte in testa. Il francese e il portoghese erano stati gli eroi dello scudetto 2022 e stanno tornando protagonisti assoluti anche in questa stagione nella quale il Milan gioca per vincere e provare a cucirsi la seconda stella sulla maglia. Maignan è una garanzia: ad ogni partita ci sono almeno un paio di interventi decisivi che pesano come i gol di un attaccante. Rafa è sempre più maturo ed essenziale: ieri tre tiri in porta, un bel colpo di testa e un gol meraviglioso, segnato dopo una azione magistrale orchestrata con tocchi di prima dai compagni. Leao non è un centravanti, sta giocando da prima punta atipica ma sta diventando sempre più cattivo sotto porta: da ieri è con merito uno dei capocannonieri della Serie A. Un salto in avanti niente male, considerando che il lavoro di Allegri lo sta cambiando anche nell’atteggiamento lontano dalla porta. Rafa adesso si sacrifica, aiuta i compagni ma lo fa correndo sciolto, leggero: è diventato più responsabile ma anche più felice. Accanto a lui possono crescere gli altri, penso ad esempio a Nkunku che a mio avviso merita fiducia.

Chi invece la fiducia di Allegri se l’è guadagnata grazie a una bella continuità di prestazioni è Bartesaghi, ormai titolare sulla fascia sinistra. Non è Theo, ok, ma è una risorsa fatta in casa che sta diventando sempre più preziosa: ha fisicità, coraggio e dialoga con sicurezza insieme ai compagni. Sono piccoli grandi segnali che incoraggiano i tifosi rossoneri a guardare al futuro con ottimismo: la qualità non manca, le individualità crescono e il Milan continua a battere le big del campionato, anche vincendo partite sporche e meno spettacolari del solito, come quella di ieri contro la Lazio".

