Capello sul Milan: "Maignan para, Leao segna: ok, la formula è giusta ma squadra troppo passiva nella prima parte della gara"

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha commentato così la vittoria del Milan contro la Lazio: "Maignan para, Leao segna: ok, la formula è giusta e il Milan comanda la classifica di Serie A, in attesa di Roma-Napoli. La sostanza è quello che conta e Allegri può essere senz’altro soddisfatto, anche se, guardando alla forma, trovo che ci sia qualche sottolineatura da fare. Perché il Milan ha battuto la Lazio soffrendo troppo: al netto dei brividi finali per l’episodio del possibile rigore poi non assegnato dall’arbitro, ho visto una squadra troppo passiva nella prima parte della gara.

Per 20-25 minuti, nel primo tempo, la Lazio ha avuto il controllo del match, e senza i miracoli di Maignan la serata avrebbe potuto prendere una piega diversa, penso in particolare alla parata sul colpo di testa di Gila all’alba della partita. Ecco, io penso che a San Siro il Milan debba sempre essere padrone: per caratteristiche, immaginavo che la squadra di Sarri avrebbe potuto creare problemi ai rossoneri, tra i fraseggi nello stretto e la capacità di chiudere tutti gli spazi in fase di non possesso, ma l’atteggiamento dei rossoneri è stato fin troppo rinunciatario. Probabilmente anche perché per una volta abbiamo assistito a una prestazione “umana” di quel fenomeno chiamato Luka Modric: il croato ha sbagliato più del solito, non a caso i compagni hanno sofferto nel recupero della palla".

