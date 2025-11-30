Il miglior terzino sinistro al mondo? Serginho ha già la sua risposta

Intervenuto così a margine dell'evento di beneficenza presso l'Aspria Hotel, l'ex storico difensore rossonero Serginho ha commentato la situazione del Milan in Serie A, ma non solo. Questo un estratto delle sue considerazioni ai microfoni di Sky Sport:

Ti sarebbe piaciuto giocare con Leao?

"Eh sarebbe stata una fascia sinistra di qualità (ride, ndr.) a parte gli scherzi, Rafa è un giocatore che da solo potrebbe vincere tutte le partite, lo diciamo da anni. Io ho avuto la fortuna di giocare con tanti campioni, quindi non posso lamentarmi".

Il miglior terzino in circolazione oggi chi è

"E' un ruolo che è cambiato tanto nel corso degli anni, prima era diverso, oggi è più difficile giocare in quella posizione. L'ho sempre detto, Theo secondo me è stato il più forte e anche il mio preferito. Poi capisco la scelta di andare in Arabia, non è facile dire di no a quelle cifre, ma quando giocava in Europa nessuno era come lui, con le sue qualità".