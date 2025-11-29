Serginho sprona Nkunku: "Deve ancora ambientarsi alla Serie A, ma ho tanta fiducia in lui"

Intervenuto così a margine dell'evento di beneficenza presso l'Aspria Hotel, l'ex storico difensore rossonero Serginho ha commentato la situazione del Milan in Serie A, ma non solo. Questo un estratto delle sue considerazioni ai microfoni di Sky Sport:

Ti sarebbe piaciuto giocare con Leao?

"Eh sarebbe stata una fascia sinistra di qualità (ride, ndr.) a parte gli scherzi, Rafa è un giocatore che da solo potrebbe vincere tutte le partite, lo diciamo da anni. Io ho avuto la fortuna di giocare con tanti campioni, quindi non posso lamentarmi".

Nkunku titolare questa sera contro la Lazio. Hai fiducia in lui?

"Sì, spero che il ragazzo possa sbloccarsi e trovare continuità. Ha fatto un percorso importante in Germania e in Inghilterra, deve ancora ambientarsi all'Italia e alla Serie A, ma ho tanta fiducia che possa fare bene al Milan..".