Capello: "Maldini e Boban devono prendere giocatori da Milan"

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha commentato così il mercato del Milan in un'intervista al Corriere dello Sport: "Il Milan ha speso 228 milioni per giocatori non da Milan, adesso deve per forza comprare giocatori da Milan. È quello che ci si aspetta da Maldini e Boban, non cinque giocatori eccellenti ma almeno due, sanno loro chi e dove, ma non l’ammucchiata dell’anno scorso. La nuova società con Paquetà e Piatek ha cominciato bene".