Capello: "Non rinuncerei mai a uno come Reijnders. Samardzic? Ha grandi colpi, ma è discontinuo"

Il Milan ha messo nel mirino anche Lazar Samardzic per rinforzare il centrocampo. In merito al suo possibile arrivo in rossonero, Fabio Capello, ex tecnico milanista, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Lazar ha talento, fantasia, estro. È un giocatore da grandi colpi, ma discontinuo. In questo dovrà essere bravo Fonseca, ma non avrà problemi".

Capello ha poi parlato anche di Tijjani Reijnders: "Il Reijnders visto all’Europeo è stato eccezionale. Ha alzato il livello in modo clamoroso.Ho visto tutte le partite dell’Olanda, è stato davvero fantastico. Ecco, francamente a uno come Tijjani non rinuncerei davvero mai".