Capello: "Ottimo Milan, Pioli ha dato un'identità ai rossoneri"

Fabio Capello, tramite i microfoni di Sky Sport, ha parlato del successo del Milan sul Torino sottolineando anche l'ottimo operato dell'arbitro Aureliano: "Ho visto un Milan molto umile. Il Torino è stato superiore, ha giocato una grande partita giocando uomo su uomo. Il Torino ha avuto più qualità del Milan e metterei in evidenza anche l'arbitraggio: una direzione fantastica, i giocatori avevano capito che il buttarsi in terra non valeva niente. Mi sono divertito, ho visto un Milan compatto, che ha saputo soffrire e che ha saputo fare qualcosa in più contro un ottimo avversario. Tutti, dal primo all'ultimo, si sono sacrificati a differenza di quanto visto col Bologna. Faccio i complimenti a Juric per il calcio proposto dal suo Torino. Il calcio di Pioli? Ha fatto cambi molto giusti, a centrocampo il Milan stava soffrendo il pressing costante del Torino. Il Milan però riesce a sopperire alle situazioni, anche quando mancano giocatori importanti. Pioli ha dato identità e sa leggere bene le partite".