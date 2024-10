Capello su Kalulu: "Possibile non servisse al Milan un difensore così?"

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha analizzato la vittoria della Juventus in Champions League sul campo del Lipsia e si è soffermato anche sull'ottimo rendimento nell'ultimo periodo di Pierre Kalulu, difensore francese arrivato in estate in bianconero in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Milan. Ecco il suo pensiero:

"Due parole per chiudere, però, le merita Kalulu: possibile non servisse al Milan un difensore così? A volte il mercato ha logiche che non capisco. E allora mi affido al campo, lì dove il francese sta facendo vedere di essere uno da Juve".