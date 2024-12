Capello sul Milan: "I giocatori non rendono come dovrebbero, hanno poca voglia"

Fabio Capello, ex allenatore milanista, ha rilasciato queste parole alla Gazzetta dello Sport sul momento del Milan: "Fonseca ha detto che vuole giocatori come Abraham e Camarda pronti a morire per il Milan? Ha completamente ragione, perché è vero che al Milan stanno mancando più giocatori come loro. I giocatori non rendono come dovrebbero, hanno poca voglia. Quando perdono palla non c’è nessuna rabbia nell’andare a recuperarla, nessuna aggressività.

Con Pioli la squadra sembrava più gruppo? Non posso fare paragoni con il passato, anche perché il Milan allenato da Pioli aveva un altro centrocampo rispetto a quello attuale, aveva una qualità diversa. Però sì, l’ex allenatore era riuscito a creare un bel gruppo".