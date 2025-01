Capello: "Theo mi preoccupa più di Leao, sembra giocare con la testa altrove. Pavlovic vera nota positiva"

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico rossonero ha commentato così la vittoria in rimonta del Milan contro il Parma: "Anche ieri, la rimonta è arrivata più di impeto che di qualità, grazie anche alla grinta di un trascinatore come Pavlovic, vera nota positiva della giornata. Gli uomini più dotati - Theo e Leao -, invece, non erano più in campo. Sostituiti all’intervallo dopo 45’ inaccettabili sotto ogni punto di vista, a cominciare dall’atteggiamento. Sul doppio cambio, io sto con Conceiçao, sebbene sappia che la catena sinistra, almeno sulla carta, è il vero punto di forza del Milan. Penso comunque che i compagni abbiano recepito bene il messaggio lanciato dal tecnico: se giochi in modo superficiale, ti tolgo, chiunque tu sia. Una mossa coraggiosa, ammirevole. Ma anche Fonseca aveva fatto qualcosa di simile e alla fine è servito a poco.

Leao è sempre stato scostante, mi preoccupa decisamente di più Hernandez, che pare giocare con la testa altrove. Aggiungo che se due allenatori hanno lo stesso problema, il dubbio non è solo sulla serietà della questione, ma anche sulle reali possibilità di risolverla. Che si può fare? La società può in qualche modo intervenire? Difficile dirlo. Resta la posizione del tecnico. A mio parere, Conceiçao con una decisione forte come la sostituzione delle due stelle alla pausa, ha ottenuto punti nello spogliatoio. Se poi, però, cerchi la rissa con un tuo giocatore, allora rischi di rovinare tutto il buono che hai seminato".