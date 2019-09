Carlo Cudicini, dagli inizi col Milan al decennio in maglia Blues

Figlio d'arte, nato calcisticamente nel Milan, dopo diversi prestiti e pochissime apparizioni con la maglia rossonera, Carlo Cudicini nel '97 decise di rimettersi in gioco dal Castel di Sangro. Nel club giallorosso rimase 2 anni, fino al '99 quando Gianluca Vialli lo volle con sè al Chelsea. Arrivato come riserva, si guadagnò il posto da titolare nel giro di poche settimane. Nel 2002, a testimonianza della felice intuizione dello stesso Vialli, fu nominato miglior portiere della Premier League. Anche con Ranieri Cudicini mantenne i gradi di titolare, persi solo nel 2004-2005 con l'arrivo di José Mourinho e soprattutto Petr Cech. Nel 2009, dopo 10 anni, lasciò i Blues per passare al Tottenham, dove giocò per 4 stagioni. Chiuse la carriera nel 2013, dopo una stagione in MLS con la maglia dei Los Angeles Galaxy. In carriera il numero uno, londinese di adozione, ha vinto uno Scudetto, una Supercoppa italiana, due campionati inglesi, 3 Coppe d'Inghilterra, 2 Coppe di lega inglesi, due Community Shield e una Supercoppa UEFA. Oggi Carlo Cudicini compie 46 anni.