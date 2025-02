Cassano: "Joao Felix mi esalta tanto, per me è un potenziale top 3 al mondo a sinistra"

L'ex rossonero Antonio Cassano, nel suo intervento in diretta a “Viva el Futbol” su Twitch, ha commentato così l'arrivo di Joao Felix al Milan: "Quello che mi esalta di più, quello che ci farà godere è Joao Felix. A me piace tanto. Quando è andato via dal Benfica ho pensato che quella cifra fosse esagerata, ma quando lo vedo giocare, quando vedo come si muove, come sa fare gli uno due. Poi è vero che non è continuo, però quando lo vedi allo stadio e ti fa quelle giocate di qualità io godo.

Per me è un potenziale top 3 al mondo largo a sinistra dopo Vinicius e Rodrygo. Joao Felix mi esalta tanto. La mia impressione che ho di questo giocatore è che debba ancora trovare l’allenatore giusto, che lo lasci libero di fare un po' quello che vuole. Se trova la giusta alchimia con l'allenatore, è davvero tanta roba".