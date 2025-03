Cassano non ha dubbi: "Con Paratici il Milan andrà su Conte o Allegri"

Antonio Cassano, ex giocatore del Milan oggi opinionista sportivo è intervenuto così nel noto podcast web Viva El Futból. Le sue considerazioni in merito alla delicata scelta del DS e del futuro allenatore del Milan.

“Se tu vai su Paratici, lui o sceglie Conte e poi bisogna capire se dovesse essere compatibile con la proprietà americana, oppure vanno su Allegri che è l’usato sicuro per Paratici. Non ci sono tante scelte, uno tra Allegri o Conte, fine. Poi se ne leggono tante sui giornali, magari alcune cose possono essere frutto di fantasie di giornalisti, ma c’è un motivo se il nome di Paratici è quello più in voga, non è un nome a caso”.