Cassano punzecchia Pippo Inzaghi: "Giocava alla carlona"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Cassano, intervenuto a Muschio Selvaggio, ha parlato di vari attaccanti in attività e non, dicendo: “Haaland è un fac-simile di Adriano. Un Ibrahimovic con la velocità di Adriano, anche se Ibra è più tecnico. Facciamo un misto: Adriano più Bobo Vieri. Però Benzema e Lewandowski, ad esempio, sanno giocare a calcio: Haaland non sa giocare a calcio. Inzaghi sapeva giocare a calcio? Giocava alla carlona, con dei fenomeni che gli mettevano la palla e lui la metteva dentro una volta di stinco, una volta di petto, una di braccio. Numero uno? Ma numero uno di cosa? Non si sa”.